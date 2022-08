Londrina EC, de olho na rodada, torce por tropeços de rivais

A 25ª rodada da Série B será encerrada apenas no domingo (21) e o Londrina vai ter que esperar até lá para saber a sua real posição na tabela de classificação e a distância para o G4. O Tubarão abriu a rodada na terça-feira (16) e ficou no empate por 1 a 1 com o Bahia, no estádio do Café.





Com 35 pontos, o LEC é o quinto colocado e corre o risco de perder até duas posições. O Tubarão pode ser ultrapassado por Sport ou Tombense e Sampaio Corrêa. Tombense e Sport fazem confronto direto em Minas Gerais em jogo que foi realizado na noite de ontem e não encerrado até o fechamento desta edição.

Publicidade

Publicidade





O Sport tem 34 pontos, enquanto o time mineiro soma 33. O vencedor ultrapassaria o Londrina na classificação. Em caso de empate, o Alviceleste permanece na quinta posição. Já o Sampaio Corrêa, que também soma 33 pontos, entra em campo no sábado (20) e recebe o CRB, no estádio Castelão, em São Luís, e, em caso de vitória, toma o quinto lugar do LEC. O time alagoano tem 32 pontos.





O Londrina está de olho também nos integrantes do G4. A diferença para o Vasco, quarto colocado, é de sete pontos. O time carioca também entrou em campo na noite de ontem e enfrentou o CSA, que está na zona do rebaixamento, em Maceió. No domingo, às 16h, em Porto Alegre, o Grêmio, terceiro colocado, com 43, recebe o líder Cruzeiro, que soma 53.





Leia mais na Folha de Londrina.