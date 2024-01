CBF marca data para apresentação de Dorival como novo técnico da Seleção

A CBF marcou a data para apresentação de Dorival Jr. como novo técnico da seleção. O treinador será oficialmente apresentado na próxima quarta (10).





A entidade agiu rápido e demitiu Fernando Diniz após o presidente Ednaldo Rodrigues ser reconduzido ao cargo. Ele se beneficou de uma decisão de Gilmar Mendes, ministro do STF.

A CBF procura um coordenador técnico. Filipe Luís, ex-jogador do Flamengo e da seleção, é o mais cotado para fazer dobradinha com Dorival.





Na última quinta, o ministro Gilmar Mendes anulou, após 27 dias, a decisão do TJ-RJ que afastava Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. Com a medida, o ex-mandatário reassumiu o controle da principal entidade de futebol do país.





Em dezembro, a Justiça havia afastado Ednaldo Rodrigues do cargo após o tribunal anular um Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, o que havia aberto caminho para que fosse eleito. Mais tarde, a Justiça julgou que o MPF não tinha legitimidade.





Porém, Mendes rebateu essa tese na decisão publicada. A sentença é liminar e ainda será julgada pelo plenário do STF, sem data definida - o órgão retoma os julgamentos em fevereiro.