CBF nega que Ancelotti seja novo treinador da Seleção

"A CBF informa que não procede a notícia de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da seleção brasileira. O presidente Ednaldo Rodrigues descartou especulações, disse que o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno", informou.

A entidade publicou um breve comunicado desmentindo as notícias veiculadas ao longo do dia sobre um possível acordo entre técnico e CBF.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) negou nesta sexta-feira (10) os rumores de que o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid , é o novo treinador da seleção do país.

O Londrina Esporte Clube está esperançoso de fechar nos próximos dias um acordo para a constituição de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Londrina Esporte Clube encaminha acordo com investidores da Rússia por SAF

O jornalista Bruno Vicari, da emissora ESPN, havia informado que a CBF teria recebido o "sim" de Ancelotti para assumir a pentacampeã do mundo, tanto que os detalhes do acordo estariam sendo discutidos entre as partes.

O italiano de 63 anos de idade é colocado como um dos principais alvos da CBF para substituir Tite, mas Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024.





A imprensa local também noticiou que o ex-jogador Kaká estaria muito perto de assumir o posto de diretor de seleções, já que o ex-Milan teria ajudado a esquentar novamente as conversas entre Ancelotti e CBF.