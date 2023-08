Chape vence e joga o Londrina EC para a vice-lanterna da Série B

Fora de casa, e de virada, a Chapecoense bateu o Novorizontino por 2 a 1, neste domingo (20), em Novo Horizonte. O resultado do duelo válido pela 24ª rodada da Série B é mais uma notícia negativa na luta do Londrina para evitar a queda à Série C, já que a equipe catarinense — que, até então, só somava uma vitória fora de seus domínios na Segundona — foi a 22 pontos e agora figura na 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento. Já o Alviceleste, que perdeu para o Atlético-GO na rodada, voltou a ser o penúltimo.





Em busca da vice-liderança, os paulistas fizeram jus ao favoritismo durante a primeira etapa e desceram para os vestiários com a vantagem de 1 a 0 no placar, em gol anotado por Ronaldo logo aos 12 minutos. No entanto, a Chapecoense, assumiu o controle da partida na volta para o segundo tempo e, em menos de 10 minutos, virou o placar com Alisson Farias, logo aos 33 segundos, e Marcinho, aos 9 minutos.

Vale lembrar que o time de Chapecó tem um jogo a menos, da 17ª rodada, com o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. Ainda brigando para não cair, o Avaí está com compromisso atrasado dessa mesma rodada, contra o CRB, em Alagoas.





RETROSPECTO CONTRA PONTE

Protagonista do primeiro duelo rodada, ainda na quinta-feira (17), na derrota por 2 a 0 para o Atlético Goianiense, o LEC terá semana cheia para se preparar para o próximo embate. Vai visitar a Ponte Preta, em Campinas, na sexta-feira (25).





Os paulistas não vivem situação exatamente confortável nesta Série B: ocupam o 14ª lugar, com 28 pontos, vêm de três empates seguidos e têm o pior ataque do campeonato, com 15 gols, ao lado do Botafogo-SP. O Londrina, por sua vez, só obteve uma vitória fora de casa entre as cinco na competição (em cima do Tombense, por 2 a 0, em maio).





