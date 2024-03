Com Endrick reserva, Dorival arma dois times antes de enfrentar a Espanha

Com Endrick entre os reservas, a seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a Espanha nesta terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), em amistoso no Santiago Bernabéu.



Com Endrick fora do time titular, o Brasil fez um único treino em campo após vencer a Inglaterra por 1 a 0 em Wembley. A atividade ocorreu no CT do Real Madrid.

O técnico Dorival Júnior preparou dois times: um com a repetição do time e outro com mexidas. Ele afirma ainda não ter se decidido, mas cravou a ausência de Endrick.



A possível escalação é: Bento, Danilo, Fabricio Bruno, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Rodrygo. Raphinha e Vinicius Júnior.



"Temos duas possibilidades: uma seria justamente isso, dar oportunidades. Outra seria tentar achar um encaixe para a equipe. Estamos ainda estudando. Hoje preparamos duas maneiras, duas equipes, e amanhã definiremos depois de ouvir o departamento médico. Temos duas possibilidades e tentaremos uma decisão assertiva para um jogo tão importante", afirmou Dorival.



"Endrick não inicia como titular. Mas dará muitas alegrias à torcida madrilenha. Não tenho dúvidas disso. Tem futuro brilhante pela frente, amadurecimento maior. Mas com certeza a sua torcida o terá infelizmente contra, mas por muitos minutos em campo. Podem aguardar", disse o técnico.