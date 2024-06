Com Londrina EC no G8 novamente, técnico valoriza intensidade do time

Com o Londrina de volta ao G8 da Série C, após a vitória por 2 a 0 em cima do Sampaio Corrêa, sábado (8), no estádio do Café , o técnico Claudinei Oliveira buscou valorizar a entrega dos jogadores nos treinos e nos jogos como um reflexo positivo do time para construir bons resultados até agora.





“[Eles têm] jogado com intensidade máxima, muito equilíbrio. Trabalhamos a semana de acordo com o adversário”, destacou. O LEC agora soma 12 pontos na tabela e começa a semana na sexta colocação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Tubarão terá a semana cheia para se preparar para o próximo confronto, que acontecerá no domingo (16), diante do São José (RS), às 16h30. O duelo será no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, que tem algumas características peculiares, como a dimensão do campo e a grama sintética.





“Já joguei lá. Quando chegaram na Série C tiveram que adaptar e aumentar o gramado no mesmo espaço. Ficou muito perto da parede”, analisou Oliveira. “É um campo que temos que jogar, não podemos ficar arrumando desculpa. Em qualquer estádio e clima tem que buscar ganhar sempre”, ponderou.

Publicidade





O comandante alviceleste já mira uma deficiência que o time apresentou com o Sampaio Corrêa, que precisa ser corrigida para não se repetir contra os gaúchos.





“O primeiro tempo [com o Sampaio], por termos saído em vantagem, foi um pouco abaixo. Ficamos com o time espaçado. Ficamos preocupados em proteger a profundidade e baixamos as linhas, o que não fizemos nos outros três jogos. Ganhamos a primeira bola, mas perdemos a segunda”, alertou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: