Com recorde de Messi, Argentina vence Canadá na abertura da Copa América

Na abertura da Copa América, a atual campeã Argentina levou alguns sustos, mas venceu o Canadá por 2 a 0, em Atlanta (EUA), em sua estreia no Grupo A. Os gols foram marcados por Julián Alvarez e Lautaro Martínez. Além disso, Messi quebrou um recorde. O craque tornou-se o jogador com mais partidas disputadas na história da competição: 35.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A seleção argentina está há 21 jogos sem perder. A última derrota foi na estreia da Copa do Mundo de 2022, contra a Arábia Saudita.

Publicidade



Muitos argentinos marcaram presença em Atlanta e fizeram festa desde antes do jogo nas ruas e no hotel onde a seleção está hospedada.



A cerimônia de abertura contou com o ex-jogador argentino Kun Agüero, com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, entre outras personalidades.

Publicidade



Peru e Chile se enfrentam nesta sexta (21), em Dallas, no outro jogo do Grupo A. Na sequência, a Argentina encara o Chile, na terça (25), em Nova Jersey; e o Canadá duela com o Peru, no mesmo dia, em Kansas City.





ARGENTINA

Dibu Martínez; Molina (Montiel), Romero, Lisandro Martínez e Acuña (Tagliafico); De Paul, Paredes (Otamendi) e Mac Allister; Messi, Julián Alvarez (Lautaro Martínez) e Di María (Lo Celso). T.: Lionel Scaloni





CANADÁ

Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Davies; Buchanan (Shaffelburg), Eustaquio, Koné (Jonathan Osório) e Millar (Russel-Rowe); Jonathan David e Larin (Laryea). T.: Jesse Marsch.





Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Competição: Copa América (1ª rodada da fase de grupos)

Data e hora: 20 de junho de 2024, às 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: De Paul, Lo Celso (ARG); Koné, Cornelius (CAN)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Julián Alvarez, aos três minutos do segundo tempo (ARG); Lautaro Martínez, aos 42 minutos do segundo tempo (ARG)