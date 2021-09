Com torcida e vaga encaminhada, Flamengo recebe o Grêmio na Copa do Brasil

Com a vaga na semifinal da Copa do Brasil bem encaminhada depois da goleada por 4 a 0 no jogo de ida, o Flamengo avalia os riscos da partida desta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, contra o Grêmio.

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Renato Gaúcho estuda caso a caso dos jogadores antes de tomar uma decisão em relação à montagem do time que vai a campo.







Continua depois da publicidade

Mesmo desfalcado em São Paulo, o grupo rubro-negro mostrou sua força ao virar sobre o Palmeiras e vencer por 3 a 1. Com essa injeção de ânimo e ante a necessidade de ter o elenco inteiro para as decisões que estão na mira, a ideia é preservar a saúde dos jogadores e não correr riscos desnecessários.





Preservados contra o Alviverde, Rodrigo Caio e Renê, que já treinavam com os demais companheiros, podem ser novidades na relação. Kenedy, que ainda não estreou por estar em busca de melhor forma física, também pode pintar.





Os casos que inspiram um pouco mais de cuidados são os de Filipe Luís, Bruno Henrique e Diego. Considerados titulares absolutos de Renato, o trio ainda não tem presença confirmada, já que o plano é ter força total na quarta-feira (22) da semana que vem, quando a equipe inicia a disputa por uma vaga na final da Libertadores contra o Barcelona (EQU). O caso de Gabigol, que voltou com dores musculares após participar das Eliminatórias, também será estudado com carinho.





Outro que fez a luz amarela da Gávea acender foi Arrascaeta, que teve diagnosticado um estiramento na coxa ontem (13). O camisa 14 sentiu dores ainda no primeiro tempo do último jogo e foi tirado. O quadro do meia preocupa um pouco mais e ele já é dúvida para a semifinal.





Torcida de volta





Tão importante quanto o jogo em campo, o duelo contra o Grêmio tornou-se chave na batalha do Fla para ter público no Maracanã. O clube e as autoridades públicas estão mobilizados pela operação e a expectativa é por casa cheia.





O presidente do STJD, Otávio Noronha, negou o pedido de reconsideração para revogar a liminar que liberou a presença de público nos jogos do Flamengo em competições nacionais. A decisão foi liberada nesta terça (14). Sendo assim, segue mantida a programação para que o jogo do rubro-negro contra o Grêmio, amanhã (15), pela Copa do Brasil, tenha torcida, conforme foi liberado pela Prefeitura do Rio.





Grêmio vai de mistão





Devido à presença da torcida, o Grêmio ameaçou até a não entrar em campo. No entanto, a solução para o clube foi levar uma formação mista ao Maracanã. Como a classificação é improvável, já que precisaria reverter um placar de 4 a 0, o técnico Luiz Felipe Scolari vai preservar seus principais jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor luta contra o rebaixamento.





Ficha técnica





FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Bruno Viana), Gustavo Henrique, Ramón (Filipe Luís); Willian Arão, Thiago Maia, Éverton Ribeiro, Vitinho; Pedro, Bruno Henrique (Michael). T.: Renato Gaúcho

GRÊMIO

Brenno; Rafinha, Rodrigues, Kannemann, Cortez; Lucas Silva, Villasanti, Campaz, Jhonata Robert (Everton); Léo Pereira, Borja. T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (15)

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Globo e Sportv