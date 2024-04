Com três lesões no 1º tempo, São Paulo perde para Talleres na Libertadores

JAMES





O colombiano James Rodríguez foi titular pela primeira vez na temporada e jogou 72 minutos. No desenho tático, ele aparecia centralizado, mas teve liberdade para preencher todo o meio-campo. Publicidade

Quando o São Paulo tinha a bola, James podia se mover para o setor que preferisse. Ele apareceu em todas as partes: buscando a bola no pé dos volantes e zagueiros, caindo pelo lado direito, esquerdo ou pelo setor central do campo.

Apesar de participativo, James não foi decisivo. Ele iniciou jogadas, ajudou a girar a bola, tentou cruzamentos e enfiadas, mas não teve sucesso. O São Paulo como um todo foi pouco criativo no jogo.

Publicidade



LESÃO





Contratados com dias de diferença no ano passado, James e Lucas são considerados os dois jogadores de maior capacidade do São Paulo, mas tiveram apenas 28 minutos juntos em campo. O camisa 7 sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Ferreira. Publicidade

Carpini havia armado o Tricolor com Lucas pela esquerda com liberdade para aproximar de James. O colombiano, por sua vez, tinha ainda mais liberdade para flutuar por todo o campo. A tabela entre os dois, porém, não saiu na Argentina.

Sem Lucas, Ferreira entrou com característica mais aguda e mais colado à linha lateral; distante de James. O colombiano já não pôde contar com Calleri, lesionado, e acabou tendo Lucas por apenas 28 minutos. Além de Lucas, Rafinha e Rato também se lesionaram no primeiro tempo.





LANCES IMPORTANTES





Pra fora! O Talleres lançou a bola para o ataque, Igor Vinícius cortou mal e ela sobrou para Ramiro Rodríguez chutar de primeira. A bola saiu forte, mas passou ao lado do gol de Rafael.

Um a menos. Após lesões de Rafinha e Lucas, o São Paulo já tinha feito duas substituições em duas paralisações no jogo e perdeu Rato também por lesão aos 45 minutos. Carpini optou por não mexer no time para não ficar sem possibilidade de mudanças na segunda etapa e o Tricolor passou os oito minutos de acréscimo com um a menos.

Perdeu! Aos 48 minutos, Botta cortou Diego Costa e cruzou na medida para Ramiro Rodríguez pegar de voleio no segundo pau, mas chutar por cima do gol.

1x0. Aos 51 minutos, em mais um lance de pressão do Talleres, Catalán acionou Benavídez dentro da área e ele deixou de lado para Ramiro Rodríguez acertar o ângulo de Rafael. A bola tocou na trave e foi morrer do outro lado da rede.

2x0. Aos sete minutos do segundo tempo, o Talleres mandou uma bola longa para o ataque, Diego Costa subiu a marcação para cortar e errou o tempo para o cabeceio. A bola sobrou para Rubén Botta, que invadiu a áre ano mano a mano com Arboleda, cortou o equatoriano e bateu colocado para tirar de Rafael.

2x1. Dois minutos após entrarem em campo, Galoppo e Luciano protagonizaram o gol Tricolor. O argentino arriscou de fora da área e acertou a trave, Luciano apareceu para completar o rebote para as redes.

Herrera! O São Paulo ensaia uma pressão pelo empate e Luciano escapa pela esquerda da área e finaliza, mas o goleiro do Talleres sai bem para fechar o ângulo e jogar para escanteio.

Milagre de Herrera! Escanteio cobrado na área, André Silva cabeceia na direção do gol e Herrera salva o Talleres no último minuto.

Estádio: Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Jorge Eliecer Urrego Martinez (VEN) e Tulio Enrique Moreno Cedeño (VEN)

VAR: Juan Ernesto Soto Arevalo (VEN)

Amarelos: Rafinha e Luciano; Botta, Benavídez, Bustos e Portilla

Gols: Ramiro Rodríguez (51min do 1º tempo) e Botta (7min do 2º tempo); Luciano (21min do 2º tempo)

TALLERES

Herrera; Benavídez, Catalán, Rodríguez, Navarro; Portilla (Galarza), Ortegoza e Marcos Portillo (Juan Carlos Portillo); Sosa (Ramiro Rodríguez [Mantilla]), Botta e Girotti (Nahuel Bustos). T.: Walter Ribonetto

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson (Galoppo); Lucas (Ferreira), James Rodríguez (Luciano) e Wellington Rato (Erick); André Silva. T.: Thiago Carpini