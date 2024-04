Sem centroavante Calleri, São Paulo estreia na Libertadores nesta quinta-feira

O São Paulo terá uma desfalque de peso na sua estreia nesta quinta-feira (4) na Libertadores da América. O centroavante Calleri ainda não está 100% fisicamente e fica de fora do duelo contra o Talleres, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Mário Kempes, em Cordoba, na Argentina.







O atacante argentino até viajou com a delegação são-paulina, mas não está totalmente recuperado de uma lesão na coxa. Calleri chegou a participar do último treinamento antes da viagem, mas a comissão técnica do clube entende que é precipitado escalar o centroavante, já que ele pouco treinou nas últimas semanas.

Com isso, o técnico Thiago Carpini vai manter o atacante André Silva como titular. O São Paulo deve ir a campo em Cordoba com Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, James Rodriguez e Lucas; André Silva.





Depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista, Carpini ganhou tempo para preparar a equipe para a competição mais importante da temporada. No entanto, o treinador já chega pressionado pela campanha ruim no Estadual e já há cobranças por parte da torcida e também internamente no clube.

O São Paulo vai reencontrar o Talleres depois de cinco anos. Em 2019, o time argentino foi o algoz do

Tricolor e eliminou os brasileiros da fase da pré-Libertadores. Os argentinos ganharam por 2 a 0, em Cordoba, no jogo de ida, e seguraram um 0 a 0 na volta, no Morumbi.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: