Confira os jogadores do Londrina EC convocados para enfrentar o Vitória

O técnico Márcio Fernandes relacionou 23 atletas para a partida deste sábado (25), às 16h, no Estádio do Café, em Londrina-PR, contra o Vitória, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A bola vai começar a rolar às 16h00, no Estádio do Café, com transmissão em tempo real pelo site oficial do LEC. A partida também terá transmissão dos canais fechados SporTV e Premiere.

Jogadores convocados para a partida





Goleiros: Alan e Dalton;

Laterais: Elacio Córdoba, Felipe Vieira e Luiz Henrique;





Zagueiros: Augusto, Lucas Costa, Marcão e Marcondes Jr.;





Meias e volantes: Bidía, Danilo, Gegê, Jean Henrique, Jhonny Lucas, João Paulo, Marcelo Freitas e Matheus Bianqui;





Atacantes: Caprini, Gabriel Ramos, Junior Pirambu, Marcelinho, Roberto e Salatiel.





Novidades





Em relação ao time relacionado para o jogo contra o Náutico, o Tubarão tem cinco novidades: o zagueiro Augusto volta a ser relacionado após nove partidas fora. O volante João Paulo, é relacionado pela primeira vez desde a sua apresentação no clube.





O meio-campo Gegê, cumpriu suspensão automática contra o Náutico e retorna à lista. O meio-campo Marcelo Freitas se recuperou de lesão e volta a ser relacionado, após oito jogos fora. O atacante Roberto é convocado pela primeira vez desde a sua apresentação.





Ausências





Em relação aos jogadores convocados para a partida contra o Náutico, são duas ausências: os volantes Pedro Cacho e Tárik.





Departamento médico





O goleiro César que está em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. O zagueiro Saimon sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e está em tratamento. O volante Marcel está em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito.





O volante Pedro Cacho, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. O meio-campo Mossoró também com uma lesão no músculo reto femoral segue em tratamento.





Preparação física





O atacante Victor Daniel já iniciou o trabalho de preparação física.





Suspensões

O volante Tárik cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo diante do Náutico.





Pendurados





O lateral-esquerdo Felipe Vieira, os volantes Bidía e Jhonny Lucas, os atacantes Caprini e Marcelinho e o técnico Márcio Fernandes estão com dois cartões amarelos na competição e estão pendurados.





O goleiro Dalton, o lateral-direito Elacio Córdoba, o lateral-esquerdo Luiz Henrique, os zagueiros Augusto, Lucas Costa, Marcondes Jr e Saimon, o volante Jean Henrique, os meio-campistas Marcelo Freitas, Matheus Bianqui e Mossoró e os atacantes Junior Pirambu, Salatiel e Wilker, e o auxiliar técnico Márcio Fernandes Jr estão com um cartão amarelo.





Covid-19





Após a realização de testes da Covid-19 na tarde desta quinta-feira (23) para o duelo contra o Vitória, nenhum atleta ou membro do clube apresentou resultado positivo.





Escalação oficial





Você confere em primeira mão a escalação oficial do Tubarão para o jogo deste sábado (25), às 15h, no @LondrinaEC no Facebook, Instagram e Twitter.





Como assistir a partida





O confronto entre Londrina Esporte Clube e Vitória terá acesso limitado de público no Estádio do Café.

Pós-jogo





Os melhores momentos e entrevistas, você confere no canal da TV LEC no YouTube após a partida.