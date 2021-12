Conmebol muda regra da Libertadores e faz Athletico virar cabeça de chave

Uma pequena mudança no regulamento específico da Copa Libertadores de 2022 vai permitir que o Athletico apareça no pote 1 do sorteio da fase de grupos e, ao mesmo tempo, colocar o Corinthians na mira de argentinos e uruguaios.



O novo regulamento foi divulgado pela Conmebol na tarde deste domingo (19). Nele, há uma ligeira alteração em relação a anos anteriores: desta vez o atual campeão da Copa Sul-Americana (no caso, o Athletico), deixa de ter obrigatoriedade de compor o pote 2 do sorteio dos grupos. O critério passa a ser unicamente o do ranking de clubes do continente, o que faz o time paranaense "subir" para o pote 1.



Como consequência, o Athletico vira cabeça de chave dos grupos da Libertadores 2022, não corre mais risco de enfrentar Boca Juniors ou River Plate nesta fase e, ao menos na teoria, deve ter uma chave mais acessível para avançar nas oitavas de final.



Com esta mudança, o Cerro Porteño (PAR) fica no pote 2 -é a única alteração na projeção feita nos últimos dias sobre os potes do sorteio. Desta forma, o Brasil passa a ter quatro representantes entre os oito cabeças de chave na competição, incluindo Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras.

A notícia só não parece tão boa para o Corinthians, que neste cenário vê aumentar as chances de cair no grupo de Boca ou River. A probabilidade de enfrentar um dos dois na fase de grupos era de 40%, mas a mudança de regulamento fez subir a 50%, a mesma de pegar Nacional ou Peñarol, ambos do Uruguai -as regras proíbem o Alvinegro nos grupos de um cabeça de chave brasileiro.



O primeiro sorteio da Copa Libertadores 2022 acontece amanhã (20), para definir o chaveamento das fases preliminares. É aí que América-MG e Fluminense já conhecerão seus possíveis adversários na segunda fase, na qual ambos estreiam na competição. Os jogos das fases preliminares vão de 9 de fevereiro a 16 de março; o sorteio dos grupos acontece em 23 de março.