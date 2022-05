Contra o Operário, Londrina EC busca paz e regularidade

Irregular dentro de campo e envolvido em polêmicas fora, o Londrina entra em campo nesta quarta-feira (25) com o missão de se recuperar na Série B e ao mesmo tempo garantir mais tranquilidade nos bastidores. O jogo contra o Operário, às 19h, no estádio do Café, é encarado novamente como uma decisão pelo Tubarão para sair da parte de baixo da tabela.

O cenário é muito parecido com o de duas semanas atrás, quando a goleada para o Bahia desencadeou cobrança da torcida, reclamação dos jogadores por salários atrasados e afastamento do volante Jean Henrique. A vitória na sequência contra o Brusque acalmou os ânimos, mas o clima voltou ficar conturbado após a atuação ruim e a derrota para o CRB.

O revés em Maceió trouxe nova crise interna. O coordenador técnico PC Gusmão foi demitido, mas o clube negou a demissão e o profissional voltou a trabalhar. A última polêmica foi a intenção do gestor Sérgio Malucelli em vender o mando de campo do jogo contra o Vasco. A repercussão negativa perante a torcida, no entanto, fez o mandatário alviceleste abortar a ideia. Diante de tantos problemas, nada como vencer um rival tradicional para a paz voltar ao alviceleste.





"Teremos um jogo bem disputado, acirrado. Temos que ter atenção na bola parada, no contra-ataque, porque vamos enfrentar um time bem treinado e precisamos estar atentos para vencê-los. Nos preparamos bem para reverter esta situação em que estamos", afirmou o técnico Adilson Batista.





A pressão por um resultado positivo é muito maior para o lado alviceleste. O Tubarão vem de derrota e amarga a 15ª posição, com oito pontos, mesma pontuação de Guarani e CSA, que estão na zona do rebaixamento. Já o Operário ganhou confiança após vencer na última rodada o Ituano de virada por 3 a 2. O Fantasma é o sétimo, com 12 pontos, a dois do G4.

