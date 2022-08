Copa do Mundo já começou para colecionadores de figurinhas de Londrina

A bola vai rolar no gramado do Mundial do Catar apenas em novembro, mas dentro das quatro linhas do álbum de figurinhas, a Copa do Mundo já começou com direito a reunião de família e amigos, negociação de jogadores e até suspiros de apreensão antes de abrir cada pacotinho, como se fosse cobrança de pênalti na fase final da Copa.





Em Londrina, a torcida de colecionadores se reúne aos domingos no Mercado Shangri-lá, ponto de encontro dos aficionados pelo álbum do Mundial de Seleções, de quatro em quatro anos. Na manhã ensolarada de domingo (28), pais e filhos, jovens e idosos, iniciantes e colecionadores “profissionais” dividiam os metros quadrados da praça, como uma torcida na arquibancada, que espera encontrar os seus ídolos no campo, ou neste caso, dentro de um pacote de figurinhas.

Publicidade

Publicidade