Corinthians cede empate ao Racing e deixa vaga na final da Sul-Americana aberta

O Corinthians deixou escapar a chance de levar uma vantagem para o jogo de volta contra o Racing pela semifinal da Copa Sul-Americana. Depois de mostrar poder de reação para virar a partida ainda na etapa inicial, fez um segundo tempo apático, com poucas chances de gol, e ainda sofreu o empate, 2 a 2.





Com o resultado, a disputa está aberta para o segundo confronto, na próxima quinta-feira (31), em Bueno Aires. Em caso de um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. Quem vencer, avança.





Em Itaquera, Maximiliano Salas abriu o placar logo aos seis minutos, depois que Cacá errou um corte pelo alto e cabeceou a bola para trás. O atacante argentino encobriu o goleiro Hugo.





O Corinthians reagiu pouco tempo depois, com dois gols de Yuri Alberto. No primeiro, aos 11 minutos, ele recebeu um passe de Memphis Depay, que fez uma bela jogada individual. Depois, aos 33, o atacante fez seu segundo gol com um chute de fora da área.





Depois do intervalo, Martinera deixou tudo igual em Itaquera, aos nove minutos. Com o gramado ainda molhado depois da forte chuva que castigou a zona leste de São Paulo, o Corinthians teve dificuldade para reagir como fez na etapa inicial e o empate se arrastou até o fim.





Na outra chave, Cruzeiro e Lanús, também da Argentina, empataram o primeiro confronto, por 1 a 1, em Belo Horizonte, na quarta-feira (23).





O jogo de volta será na quarta-feira (30), em Lanús. Em caso de um novo empate, a definição do classificado será nos pênaltis.





A final da Copa Sul-Americana será disputada em 23 de novembro na cidade de Assunção, capital do Paraguai.





CORINTHIANS

Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Bidu; Martínez (Romero), Charles (Alex Santana), Carrillo (Bidon) e Garro (Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz





RACING

Arias; Di Cesare, Sosa e García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra (Zuculini), Quintero (Luciano Vietto) e Rojas; Maxi Salas e Martínez (Quirós). Técnico: Gustavo Costas





Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Memphis Depay (COR); Nardoni, Arias e Martínez (RAC)

Gols: Maxi Salas (RAC), aos 5 minutos, e Yuri Alberto (COR), aos 11 e aos 32 minutos do primeiro tempo; Martinera (RAC), aos 8 minutos do segundo tempo