Corinthians goleia Botafogo, vence 2ª com António e cresce antes do Dérbi

Comandado por Romero, o Corinthians goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, no Estádio Santa Cruz, pela 8ª rodada do Paulista. O clube do Parque São Jorge venceu mais uma com António Oliveira, seu novo treinador, e mudou os ares antes do clássico contra o arquirrival Palmeiras.



Romero, duas vezes, Wesley e Yuri Alberto marcaram para o Alvinegro paulista. Com brilho para estar no lugar certo, o atacante paraguaio retornou após cumprir suspensão contra a Portuguesa e fez os dois primeiros. O argentino Leandro Maciel fez para o time da casa.



O Corinthians foi a nove pontos, mas segue na lanterna do Grupo C - a distância para a zona de classificação foi reduzida temporariamente para dois pontos. O Botafogo-SP, estagnado com oito e há quatro jogos sem vencer, continua em último da chave D.



O clube do Parque São Jorge volta a campo no domingo (18) para o Dérbi contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri. Já o próximo jogo do Botafogo-SP é contra o Mirassol, fora de casa, no mesmo horário, mas no sábado.



O Corinthians segue 100% com António Oliveira, com direito a Yuri Alberto marcando nos dois jogos com o treinador português.