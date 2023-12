Corinthians tem quatro reforços e quer anunciar outros na posse de Augusto

Outra contratação garantida é a de Hugo, lateral-esquerdo do Goiás. O pré-contrato com o atleta de 26 anos foi assinado ainda pelo presidente Duilio Monteiro Alves.

A dupla foi muito bem avaliada pelo Cifut (Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians) e esteve na última Copa do Mundo. Félix Torres tem 26 anos e era do Santos Laguna, do México. Diego Palacios, de 24 anos, atuava pelo Los Angeles FC, na MLS.

A nova gestão do Corinthians acertou com o zagueiro Félix Torres e o lateral-esquerdo Diego Palacios. Ambos são equatorianos.





O presidente Augusto Melo pretende anunciar mais do que três reforços na sua posse do dia 2 de janeiro.

A ideia é ter pelo menos uma contratação de mais peso para o setor ofensivo. Enquanto o sonho de Gabigol segue distante, o Corinthians tenta os meias argentinos Benjamín Rollheiser (Estudiantes) e Rodrigo Garro (Talleres). Os acordos são considerados difíceis.







Há negociação, ainda não concluída, pelo zagueiro Adriano Martins, do Novorizontino, que ainda não foi aprovado pelo Cifut. Ele viria com Félix Torres para suprir as saídas de Bruno Méndez e Gil na defesa.

As tratativas pelo lateral-direito argentino Leonardo Godoy, também do Estudiantes, não avançaram. Ele deve reforçar o Athletico, como informou o jornalista César Luis Merlo.







O Corinthians também conversa com o Flamengo sobre uma troca de jogadores, e a negociação pela vinda de Thiago Maia avançou. O Rubro-Negro gosta da ideia de contar com Fausto Vera, em baixa no Timão. O lateral-direito Mathezinho também interessa ao técnico Mano Menezes.





