Corinthians vence Guarani nos pênaltis e avança no Paulistão

Agora, o Corinthians encara o São Paulo na semifinal do campeonato, em jogo marcado para o domingo (27), às 16h, no estádio do Morumbi. A outra semifinal será disputada entre Palmeiras e RB Bragantino.

O Corinthians venceu o Guarani nos pênaltis e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista na noite desta quinta-feira (24). Após empate por 1x1 no tempo normal, o Timão contou com o brilho do goleiro Cássio para vencer por 7x6 nas penalidades e garantir a classificação na Neo Química Arena.

O Corinthians teve dificuldade para furar o bloqueio do Guarani durante boa parte do jogo. No primeiro tempo, o Timão chegou a marcar com Paulinho, aos 27 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. A resposta bugrina veio em um chutaço de Madison, que carimbou o travessão do goleiro Cássio.





O primeiro gol do jogo só saiu aos 42 minutos. Renato Augusto cobrou escanteio pela direita e o zagueiro Gil cabeceou no ângulo do goleiro Maurício Kozlinski para abrir o marcador. O Corinthians quase ampliou minutos depois, com Paulinho, que acertou a trave aos 46.

No segundo tempo, a reação do time visitante não demorou, e também veio na bola aérea. Aos 8 minutos, Giovanni Augusto cobrou escanteio pela direita e João Victor empatou o jogo com uma cabeçada certeira. O Timão pressionou o Bugre em busca do gol de desempate, mas teve dificuldades para finalizar. Com o placar de 1x1, a disputa ficou para os pênaltis.





Nas penalidades, todos os jogadores acertaram as cobranças na primeira série, levando a decisão para os tiros alternados. Após Adson marcar para o Corinthians, Madison, do Guarani, deu uma pancada no meio do gol e Cássio defendeu com os pés, selando a vitória corintiana e a festa dos mais de 38 mil torcedores que compareceram à Arena.