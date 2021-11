Corpo de Bombeiros deve autorizar até 21 mil torcedores no Estádio do Café em Londrina

O estádio do Café terá a sua capacidade de público aumentada para o jogo do Londrina contra a Ponte Preta, na segunda-feira (15), às 16h, pela 36ª rodada da série B.



O Corpo de Bombeiros vai confirmar nesta sexta-feira (12) a liberação para que o Café receba até 21 mil torcedores a partir da próxima partida.

Uma nova vistoria foi realizada pela corporação na tarde desta quinta-feira e foi constatado que as adequações exigidas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) foram executadas quase que na sua totalidade, abrindo espaço assim para o aumento da capacidade.







Até então, o Café estava liberado para receber apenas 3.750 torcedores, público registrado na derrota para o Cruzeiro no último dia 5.







O duelo com a Ponte Preta é essencial para o LEC na sua luta para deixar a zona do rebaixamento do Brasileiro. Faltando três rodadas para o término da competição, o Tubarão é o 17º colocado, com 38 pontos.

O time paulista atualmente é o 14º, com 42 pontos, mas entra em campo nesta quinta para enfrentar o líder Botafogo, em Campinas.







