Prefeitura de Londrina conclui últimos ajustes no Estádio do Café para LEC x Cruzeiro

O Estádio do Café, palco da partida entre Londrina e Cruzeiro, nesta sexta-feira (5), às 21h30, está praticamente pronto para receber os torcedores. A Prefeitura de Londrina pretende concluir ainda nesta tarde o restabelecimento das torres de iluminação do estádio, que foram danificadas após novos furtos de fiação elétrica na noite de quinta-feira (4).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os trabalhos de preparação para este jogo, válido pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro, envolveram força-tarefa entre FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e outras secretarias e órgãos municipais, incluindo a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização); Obras e Pavimentação e Ambiente, que realizaram algumas melhorias exigidas pelo Corpo de Bombeiros.

Continua depois da publicidade





Entre os serviços realizados na praça esportiva municipal, houve a elevação da altura de estruturas de guarda-corpos, adequações em corrimãos em entradas e escadas de acesso, além da instalação de placas de identificação e orientação. Também foi feita pintura em alguns pontos, limpeza das áreas interna e externa e recolhimento de galhos.





A capacidade máxima de público do Estádio do Café para o jogo da noite desta sexta será de 3.750 torcedores, conforme a liberação do Corpo de Bombeiros, cumprindo o TAC (Termo de Ajuste de Conduta) em vigência. O prefeito Marcelo Belinati assinou na quinta-feira (4) o Decreto Municipal nº 1.224, permite o uso do Café para 15 mil torcedores, considerando o que já determinava o Decreto Estadual nº 8.705, de 14 de setembro. No entanto, neste caso vale a determinação do Corpo de Bombeiros.

Continua depois da publicidade





Segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, a Prefeitura continua trabalhando para viabilizar a ampliação do público na próxima partida do Tubarão em casa, contra a Ponte Preta (SP), agendada para o dia 15 de novembro. A expectativa, disse ele, é que o Estádio do Café seja liberado para 10 mil torcedores no próximo jogo realizado em Londrina.





“Para o jogo desta sexta (Londrina x Cruzeiro), seguiremos com o limite de público que já valia anteriormente, desde que o Estádio do Café voltou a realizar partidas de futebol com a presença do público. Nós já cumprimos todas as recomendações mais recentes feitas pelo Corpo de Bombeiros, por meio do TAC vigente, e fizemos os ajustes, dentro do possível, praticamente em dois meses, sendo que as exigências foram pedidas para um período de até um ano", afirma.





"O roubo de fiação elétrica no local infelizmente é um problema recorrente e voltou a acontecer, mas já está sendo reparado. Após esta partida, o estádio será novamente avaliado e acredito que conseguiremos um público maior na sequência”, explicou.