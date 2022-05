Depois de derrota, Londrina EC demite PC Gusmão

O coordenador técnico Paulo César Gusmão não faz mais parte da comissão técnica do Londrina. O profissional foi desligado do clube após a derrota para o CRB por 1 a 0, na noite de quarta-feira (18), no Rei Pelé, em Maceió.



PC Gusmão chegou ao LEC na reta final da Série B do ano passado, quando o Tubarão escapou do rebaixamento na última rodada.

Gusmão participou de forma decisiva da indicação do técnico Vinícius Eutrópio, demitido depois da eliminação na Copa do Brasil. Os dois profissionais já haviam trabalhado juntos em outros clubes.





