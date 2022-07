Diretoria do Ituano demite técnico mais longevo da Série B

Adversário do Londrina neste sábado (16), pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B, o Ituano demitiu nesta terça-feira (12) o técnico Mazola Jr. Com passagem pelo LEC em 2019, Mazola era o único treinador na atual competição que estava há mais de um ano no cargo - ele assumiu o time de Itu em junho de 2021, ano em que subiu o clube paulista para a Série B, conquistando inclusive o título da Série C, e também foi campeão do interior do Campeonato Paulista.



Com a queda de Mazola Jr, apenas sete clubes não trocaram de técnico na competição, que ainda nem chegou a sua metade. Os heróis da resistência são Adilson Batista, no Londrina, Cláudio Tencati (Criciúma), Paulo Pezzolano (Cruzeiro), Roger Machado (Grêmio), Claudinei Oliveira (Operário), Hélio dos Anjos (Ponte Preta) e Léo Condé (Sampaio Corrêa). Vila Nova e Guarani, respectivamente lanterna e penúltimo colocado, já mudaram o comando duas vezes. Allan Aal, que começou o campeonato no Novorizontino, é o terceiro técnico do time goiano, mesma situação de Mozart no Bugre.

Continue lendo na Folha de Londrina.