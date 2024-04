Palmeiras vai valorizar Jhon Jhon com aumento e pode ampliar vínculo

O QUE DISSE ABEL SOBRE JHON JHON





"É um jogador tipo Flaco López. Eu disse que há uma diferença muito grande entre um elenco e outro. Nós temos que formar os jogadores. Formar por vezes é tirar da competição e deixá-lo se desenvolver. Ele vai ter que voltar a jogar. Acreditamos no Jhon Jhon. Percebemos que é um moleque jovem e não queríamos deixá-lo sair sem tentar tudo, como aconteceu com o Artur. O Artur estava no Palmeiras, foi emprestado, o Red Bull depois pagou 5, 6 milhões de euros por ele. E tivemos que ir lá e recomprá-lo por oito. E vendemos por 15. Essa é outra das diferenças entre um clube e outro (Flamengo). Quando temos boas peças do nosso porco, temos que vender. Não há outra forma. Eu queria que a presidente não vendesse o Endrick, mas não tem como. Os tubarões vêm lá da Europa com euros. Como é que não vamos vender? E nós acreditamos muito no Jhon Jhon. Não o deixamos ir, mas o reconhecemos. Sabíamos quanto o Bragantino queria pagar por ele, inclusive de salário. O resto, é o caminho normal que os jovens têm que fazer. Entendo que os nossos jovens estão um pouquinho ansiosos, porque todos querem ser o Endrick. Mas o tempo de Deus não é para todos. Temos que ajudá-los, como foi com o Flaco López. Vamos ter essa paciência porque o Palmeiras tem. Essa é uma das diferenças de nós para o nosso rival desta segunda-feira (22). No Paulistão, ele foi um dos mais utilizados. Queríamos vê-lo, ajudá-lo. Agora fomos atrás do Rômulo. É um jogador que vai ter que adaptar à camisa, intensidade do treino, ao pré-treino, pós-treino. Acreditamos nele, como fizemos com o Rios. Mas nós contamos com o Jhon Jhon, queremos. Ele está no forno."