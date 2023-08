Eduardo Souza deve mexer no Londrina EC para jogo contra a Ponte Preta

O técnico Eduardo Souza deve promover alterações no Londrina para o jogo desta sexta-feira (25), em Campinas. O treinador tem feito várias alterações, sobretudo no meio-campo e no ataque, em busca de um aproveitamento melhor na Série B. O Alviceleste vem de duas derrotas seguidas.





Para o duelo no Moisés Lucarelli, o treinador tem o retorno do lateral-direito Ezequiel, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Atlético Goianiense. Apesar da boa atuação de Fabrício Baiano no setor, o titular tem a volta assegurada. Baiano, que chegou recentemente, tem agradado nos primeiros jogos e pode até atuar em outra posição, já que joga também no meio-campo. Neste caso, Moisés poderia deixar o time titular.

Diferente do que fez na última partida, Souza vai escalar Iago Dias na sua posição de origem, no ataque. Contra o Atlético, Iago foi recuado e o LEC teve quatro atacantes no início da partida, com Paulinho Moccelin, Peu e Lucas Coelho, e nenhum armador. Resta saber quem deixa a equipe. Moccelin vive fase técnica ruim, mas a tendência é que seja mantido no time principal.





Com Iago Dias jogando mais à frente, Higor Leite pode voltar a ser o armador da equipe. Outra opção para o setor, Diego Jardel ainda não tem condições de atuar. O meia se recupera de uma lesão muscular na coxa. E apesar de já ter iniciado o processo de transição, não foi totalmente liberado pelo departamento médico. Deve ter condições apenas para o jogo da próxima rodada, contra o Tombense.





