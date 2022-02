Em queda na tabela, LEC aposta em jogos contra ameaçados para reagir

Em um intervalo de uma semana o Londrina saiu da liderança do Paranaense para o meio da tabela. Invicto nas quatro primeiras rodadas, o Tubarão perdeu os dois últimos jogos, teve atuações ruins e voltou a gerar desconfiança em parte da torcida.



A derrota de 3 a 1 para o Coritiba foi a primeira no estádio do Café e levou o time para a sexta posição, com dez pontos. Na semana passada, o Alviceleste empatava com o Athletico pela quarta rodada e se mantinha isolado na liderança do Estadual.

Além de não ter somado pontos nos últimos jogos, as atuações contra FC Cascavel e Coritiba foram abaixo da média e o time mostrou muitos problemas, tanto na defesa quanto no ataque.





Depois de ganhar nas três primeiras rodadas de adversários mais modestos - Maringá, São-Joseense e Azuriz -, o LEC tropeçou nos rivais mais fortes - Athletico, FC Cascavel e Coritiba. Para reagir, o Tubarão aposta em duas vitórias nas próximas rodadas contra times que estão brigando contra o rebaixamento.







