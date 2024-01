Entenda por que Palmeiras não tentou contratar Alario e Borré

O Palmeiras sonhou com as contratações dos atacantes Lucas Alario e Rafael Santos Borré em anos anteriores e viu ambos serem anunciados pelo Inter nesta janela de transferências. No entanto, a reportagem apurou que time alviverde sequer cogitou os jogadores para 2024.

Por quê?

Alario conviveu com lesões na última temporada e já está com 31 anos -idade que não se encaixa na política de contratações do Palmeiras. No ano passado, o argentino teve uma lesão no joelho direito e precisou passar por cirurgia: ele não atua desde 15 de abril de 2023.





Quando procurado pelo Palmeiras, Alario tinha acabado de fazer uma temporada com 15 gols em 33 partidas no futebol alemão -momento bem diferente do atual.

Já Borré poderia ter sido contratado sem custos pelo Palmeiras em 2021 e custaria caro ao clube neste momento. O Internacional gastou cerca de 6 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação atual) para fechar com o atleta, além de um salário superior a R$ 1 milhão por mês. O Alviverde não se animou com a chance de contar com o jogador de 28 anos por esses valores.





Números de gols nos últimos anos também pesaram. Na temporada 2022/23, Alario atuou em 26 jogos e marcou apenas 2 gols pelo Eintracht Frankfurt. Em 2021/22, pelo Bayer Leverkusen, o argentino jogou 33 partidas e marcou 7 gols.

Borré também oscilou no futebol europeu. Em 2021/22, o colombiano se destacou pelo Eintracht Frankfurt e foi importante na conquista da Liga Europa pelo clube alemão com 12 gols e 6 assistências em 45 jogos. Mas em 2022/23 só marcou 3 gols em 47 partidas disputadas e acabou sendo emprestado ao Werder Bremen.





Palmeiras tem em seu elenco um atacante com características parecidas de ambos e que marcou mais gols no ano passado. O atacante Flaco López, que começou a maioria dos jogos do Alviverde como reserva em 2023, atuou em 40 jogos e marcou 8 gols - mais gols que Alario e Borré somados na temporada 2022/23.





Palmeiras busca atacante no mercado da bola, mas não com as características de Alario e Borré. O clube quer repor a saída de Artur, negociado com o Zenit, com outro atacante que jogue pelos lados do campo, tenha velocidade e o drible para desequilibrar nos duelos um contra um.