Fase final da Série C do Brasileirão terá utilização do VAR

Assim como aconteceu em 2022 e 2023, a CBF confirmou a utilização do árbitro de vídeo (VAR) na fase final da Série C. A tecnologia será utilizada a partir deste fim de semana com o início dos dois quadrangulares decisivos do Brasileiro. Na primeira fase, o sistema não foi utilizado.





Apesar de ser uma reivindicação dos clubes, a CBF alega questões financeiras e operacionais para o uso do VAR desde o início da Série C. Nas Séries A e B a tecnologia é empregada em todas as partidas.

A fase final da Série C começa neste sábado (31) com duas partidas. Pelo grupo B, no Mangueirão, em Belém, o Remo recebe o Botafogo-PB, às 17h30. E pelo grupo C, a chave do Londrina, o Ypiranga encara a Ferroviária, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), às 20h.





No domingo (1º), jogam Volta Redonda e São Bernardo, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, e o Londrina fecha a primeira rodada na segunda-feira (2), às 20h, diante do Athletic, no estádio do Café. Os dois melhores de cada grupo sobem para a Série B em 2025.