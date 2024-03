Filho de Ronaldinho Gaúcho treina com o elenco principal do Barcelona

Filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes, treinou com o elenco principal do Barcelona, comandado pelo técnico Xavi.



João Mendes faz parte da categoria Juvenil A do clube, mas integrou a atividade dos profissionais devido à ausência de jogadores do elenco principal, que estão com suas seleções para amistosos durante a data Fifa.

O jovem chegou ao Barcelona no início do ano passado e está em seu último ano na categoria, que equivale ao sub-19 no Brasil, disputando a Divisão de Honra, principal competição de base da Espanha.



João Mendes é canhoto e joga como atacante pela ponta direita. Durante as atividades do Barça, há fotos em que ele é marcado por Iñigo Martínez e por Marcos Alonso.



Barcelona não espera que o garoto tenha a mesma habilidade de Ronaldinho, mas reconhece que ele vem cumprindo bem sua função na categoria, segundo informações do jornal espanhol Sport.