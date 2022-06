Flamengo vence o América-MG por 3 a 0 no Brasileiro

O Flamengo derrotou o América-MG por 3 a 0 na noite deste sábado (25) no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.

O resultado leva o Rubro-Negro à sétima posição do Nacional, com 18 pontos, enquanto o time mineiro fica com 15 em 16º.

Gabriel Barbosa abriu o placar aos 41 do primeiro tempo depois de receber de Pedro. Na etapa complementar, Arrascaeta, após passe de Everton Ribeiro, fez o segundo aos 25 e Marinho, aos 45, fechou o placar.





O próximo compromisso do Fla é diante do Tolima, fora de casa, na quarta-feira (29), pelas oitavas de final da Libertadores.





O Coelho recebe o Botafogo na quinta-feira (30), pelas oitavas da Copa do Brasil, às 19h.