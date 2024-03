Gabigol mira recorde da Libertadores, mas deixa futuro em aberto

"Acho possível [virar o vice-artilheiro], espero que isso aconteça, sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possível para isso acontecer. E também tenho 28 anos (na verdade faz 28 somente em agosto). Então, caso eu fique no Flamengo ou fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente", disse o jogador durante o Content Day, da Conmebol Libertadores.

FPF define datas e horários de semis do Paulista; Santos jogará em Itaquera

Defesa de Daniel Alves quer pagar fiança de R$ 5,5 milhões com dinheiro da receita federal espanhola

Prestes a disputar mais uma edição da Copa Libertadores, Gabigol está de olho na vice-artilharia geral da competição. O atacante, porém, deixou seu futuro no Flamengo em aberto.

O QUE ACONTECEU





Gabigol é o maior artilheiro da Libertadores entre brasileiros, e o terceiro no geral. O atacante tem 31 gols, somando as passagens por Santos e Flamengo.

Publicidade



Ele assume a vice-liderança se balançar as redes mais seis vezes. Gabi empataria com os uruguaios Fernando Morena e Pedro Rocha. O primeiro colocado é o equatoriano Alberto Spencer, com 54.



O atacante, porém, perdeu espaço no time de Tite e deixou sua sequência no Flamengo em aberto. Gabigol tem contrato com o Rubro-Negro até o fim deste ano.



Publicidade