Maringá pode garantir acesso à Série C neste domingo

O Maringá FC pode garantir neste domingo (1) o primeiro grande feito de sua história. Fundado em 2010, o Dogão já foi três vezes vice-campeão do Paraná (2014, 2022 e 2024) e agora só precisa empatar contra a Inter de Limeira no estádio Willie Davids, às 18h30, para garantir o inédito acesso à Série C do Brasileiro.





E o clube do Norte do Paraná terá casa cheia para buscar a vaga. Até esta sexta-feira (30) mais de 10 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente para um carga total de 16,2 mil ingressos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





No primeiro confronto das quartas de final da Série D foi em Limeira, o Maringá venceu por 1 a 0 com gol do atacante Robertinho. Para o time paulista conseguir a classificação, precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença a classificação será definida nos pênaltis.