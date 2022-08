Ingressos para jogo entre Londrina EC e Cruzeiro já estão à venda

O Londrina iniciou nesta quarta-feira (3) a venda de ingressos para o confronto contra o Cruzeiro no estádio do Café. O duelo diante do líder da Série B será na terça-feira (9), às 21h, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileiro.



O LEC mantém a promoção do meio-ingresso para todos os setores do estádio. Com isso, o bilhete de arquibancada custa R$ 40, e as cadeiras, R$ 60. Mulheres e crianças até 12 anos não pagam para assistirem à partida. As promoções de ingressos não são válidas para a torcida visitante, que pagará R$ 80 na arquibancada e R$ 120 nas cadeiras.







Os bilhetes podem ser comprados nas lojas Karilu, Tuba Store, Banca Flamengo, na Estação do Esporte e no Vale Sorte. Pela internet, as entradas estão à disposição no site meubilhete.com. Mais informações sobre a venda de ingressos no site do LEC.







Antes do jogo contra o Cruzeiro, o Londrina enfrenta o Novorizontino, no sábado (6), às 19h, no estádio Jorge De Biasi. O Cruzeiro também entra em campo no sábado, diante do Tombense, no mesmo horário, no Mineirão. O Cruzeiro lidera a Série B, com 46 pontos, enquanto o Tubarão aparece em sétimo lugar, com 30.







Leia mais na Folha de Londrina.