Jogador da seleção tcheca se assume gay publicamente

"Como todo mundo, tenho meus pontos fortes, fraquezas e uma família. Tenho amigos, um trabalho que faço da melhor forma há anos e com seriedade, profissionalismo e paixão. Como todo mundo, também quero viver minha vida em liberdade, sem medos, preconceitos e violência, mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder", disse o meia da seleção da República Tcheca.

Em um jogo marcado por um temporal no primeiro tempo, Londrina e Maringá empataram por 1 a 1, neste domingo (12), no estádio do Café, pela nona rodada do Campeonato Paranaense.

Londrina EC e Maringá ficam no empate debaixo de chuva no Café

O Sparta Praga, atual equipe de Jankto e uma das principais do futebol do país, compartilhou a mensagem do jogador em suas contas oficiais e manifestou apoio.

Além do multicampeão tcheco, a Fifa e a Uefa também prestaram apoio ao jogador nas redes sociais.

Mesmo em 2023, ainda é muito raro ver algum jogador de futebol revelando sua homossexualidade, o que torna a decisão de Jankto corajosa e inspiradora para muitos que decidem não falar sobre assunto.





A homofobia continua sendo um tema muito sério no futebol moderno, tanto que o assunto foi amplamente debatido durante o período da Copa do Mundo do Catar, uma nação que criminaliza a homossexualidade.





Jankto seguiu os mesmos passos do jovem atacante britânico Jake Daniels, do Blackpool, e do meio-campista australiano Joshua Cavallo, do Adelaide United.