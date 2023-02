Londrina EC e Maringá ficam no empate debaixo de chuva no Café

Em um jogo marcado por um temporal no primeiro tempo, Londrina e Maringá empataram por 1 a 1, neste domingo (12), no estádio do Café, pela nona rodada do Campeonato Paranaense. A chuvarada prejudicou demais as duas equipes e o Tubarão não conseguiu engatar uma segunda vitória seguida no Estadual.



Temporal interrompe jogo do Londrina EC contra o Maringá no Café O temporal que atinge Londrina na tarde deste domingo (12) suspendeu temporariamente o jogo Londrina contra o Maringá, que está sendo realizado no estádio do Café.

LEC e Maringá FC já se enfrentaram 13 vezes no estadual; saiba quem levou a melhor A equipe principal do Londrina Esporte Clube irá enfrentar neste domingo (12), às 16h, no Estádio do Café, em Londrina-P



Se o resultado não foi o esperado pela torcida alviceleste, as estreias deixaram um boa perspectiva de crescimento do time na reta final do Paranaense. O Tubarão foi a 10 pontos na classificação e se mantém no meio da tabela. O Maringá subiu para 15, mas caiu do quarto para o quinto lugar. Publicidade Publicidade

O Londrina agora terá o Coritiba na quarta-feira (15), no Couto Pereira, e depois o Athletico, no estádio do Café, na última rodada, para buscar pelo menos mais dois pontos para garantir a sua classificação para as quartas de final.



O Jogo

Publicidade



O Londrina começou o jogo com três alterações em relação à vitória contra o Foz do Iguaçu e a grande novidade foi a estreia do meia Diego Jardel. O jogo começou lento e com os dois times se estudando bastante. Até os 20 minutos pouca coisa aconteceu em campo.

A partir daí, um temporal desabou sobre o estádio do Café e deixou o gramado completamente alagado. Apesar da impossibilidade da bola rolar, o árbitro Lucas Paulo Torezin insistiu em seguir com o jogo. Mesmo com futebol até os 46 minutos, mais nada aconteceu em campo a não ser faltas, chutões e jogadas que não levaram perigo nenhum aos goleiros.

O segundo tempo só começou após quase uma hora e meia de paralisação. Com menos chuva, mas com o gramado bastante encharcado a etapa foi bastante movimentada. O Maringá voltou melhor e insistindo bastante nas bolas aéreas. CONTINUE LENDO A MATÉRIA NA FOLHA:

Debaixo de um temporal, Londrina e Maringá empatam no Café Debaixo de um temporal, Londrina e Maringá empatam no Café





VOCÊ TAMBÉM PODE SE INTERESSAR POR: