Jogo entre Londrina EC e Operário já tem ingressos à venda

Já estão à venda os ingressos para a partida entre Londrina Esporte Clube e Operário Ferroviário Esporte Clube, na quarta-feira (25), às 19h, no Estádio do Café.



Para o jogo da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, haverá promoção de meio ingresso para todos os setores, ao custo de R$ 40 a arquibancada e R$ 60 a cadeira cativa.

Também haverá promoção especial para o torcedor que adquiriu o Passaporte LEC 2022, que dá direito ao torcedor alviceleste de adquirir um ingresso promocional para a arquibancada por R$ 20 e ganhando outro para o mesmo setor.





Na modalidade “cadeira/coberta”, o torcedor alviceleste tem direito de adquirir um ingresso promocional por R$ 30,00, ganhando mais um ingresso no setor de cadeiras. Mulheres continuam com a entrada gratuira nos jogos do LEC neste mês de maio.