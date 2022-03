LEC mantém base e Athletico terá time principal para decisão na Arena

Satisfeito com o desempenho do Londrina na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, o técnico Adilson Batista não fará grandes alterações no time para o jogo decisivo na Arena da Baixada. Do outro lado, precisando reverter a vantagem alviceleste, o rubro-negro vai mandar a campo a sua equipe principal para tentar se manter vivo no Campeonato Paranaense.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Adilson Batista elogiou a entrega e a vibração do Tubarão no primeiro duelo das quartas de final. Com a vitória, o LEC jogará pelo empate para avançar no Estadual, no domingo (20), às 16h. "Fiquei contente com a disposição e o comprometimento do grupo em fazer o que foi trabalhado. Fizemos grande parte do que foi planejado e agora vamos para Curitiba e saber que teremos um confronto muito difícil lá", frisou.



Continua depois da publicidade





O treinador deverá fazer apenas duas alterações por obrigação no time. O goleiro Matheus Nogueira foi substituído ainda no primeiro tempo, em razão de uma lesão muscular, e não deve se recuperar a tempo. Com isso, Matheus Albino será o titular. No ataque, Caprini está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Marcelinho e Victor Daniel são as opções.







Continue lendo na Folha de Londrina.