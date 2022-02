Copa do Brasil: CBF divulga tabela e LEC estreia em março contra o Ceilândia

Os clubes que se classificaram para a Libertadores (América-MG; Athletico-PR; Atlético-MG; Corinthians; Flamengo; Fluminense; Fortaleza; Palmeiras e Red Bull Bragantino), o campeão da Copa do Nordeste (Bahia), o campeão da Copa Verde (Remo) e o campeão da Série B (Botafogo) somente entram na competição a partir da terceira fase da copa. Veja abaixo as datas e partidas divulgadas pela CBF.

Durante a primeira fase, o visitante avança até mesmo com um ponto de vantagem. Já na segunda fase, em caso de empate, a partida vai para os pênaltis. A partir da terceira etapa começa o sistema de jogo em ida e volta com possibilidade de pênaltis em caso de empate no número de gols.

O Cascavel jogará em casa já no próximo dia 22, contra o Ponte Preta. O Azuriz e o Coritiba estreiam nos dias 23 e 24 de fevereiro, respectivamente. Já o Operário disputa no mesmo dia que o LEC, contra o Real Noroeste, no Espírito Santo.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (2) a tabela completa das partidas que compõem a primeira fase da Copa do Brasil, marcada para começar no dia 22 de fevereiro. O primeiro jogo será entre Pouso Alegre-MG e Paraná Clube, em Minas Gerais. Já o LEC (Londrina Esporte Clube) estreia só no dia 2 de março, às 15h30, contra o Ceilândia, no Distrito Federal.

Datas e partidas

22 de fevereiro





16h30 - Pouso Alegre-MG x Paraná, em Minas Gerais

19h - Cascavel-PR x Ponte Preta, no Paraná

19h - Lagarto-SE x Figueirense, em Sergipe

21h30 - URT-MG x Avaí, em Minas Gerais

21h30 - Salgueiro x Santos, a definir







23 de fevereiro





15h30 - Tuntum-MA x Volta Redonda, no Maranhão

15h30 - Glória-RS x Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul

16h - Azuriz-PR x Botafogo-SP, no Paraná

16h - Atlético-BA x CSA-AL, na Bahia

19h - ASA-AL x Cuiabá-MT, em Alagoas

19h - Altos x Sport, no Piauí

21h30 - Sergipe x Cruzeiro, em Sergipe

21h30 - Tocantinópolis x Náutico, no Tocantins

22h - Humaitá-AC x Brasiliense, no Acre







24 de fevereiro





15h30 - Fluminense-PI x Oeste-SP, no Piauí

16h - Nova Iguaçu-RJ x Criciúma, no Rio de Janeiro

16h30 - São Raimundo-AM x Manaus, no Amazonas

19h - Bahia de Feira x Coritiba, na Bahia

21h30 - Campinense x São Paulo, na Paraíba







1o de março





16h - Maricá-RJ x Guarani, no Rio de Janeiro

19h - Moto Club x Chapecoense, em São Luís

21h30 - Mirassol x Grêmio, em São Paulo

21h30 - Sousa-PB x Goiás, na Paraíba







2 de março





15h30 - Icasa x Tombense, no Ceará

15h30 - Ceilândia-DF x Londrina, no Distrito Federal

15h30 - Real Noroeste-ES x Operário-PR, no Espírito Santo

15h30 - Tuna Luso x Novorizontino, no Pará

16h - Portuguesa-RJ x CRB, no Rio de Janeiro

16h30 - Costa Rica-MS x ABC, no Mato Grosso do Sul

16h30 - Operário-MT x Sampaio Corrêa, no Mato Grosso

18h - Rio Branco-AC x Vila Nova-GO, no Acre

19h - Porto Velho-RO x Juventude, em Rondônia

20h30 - Grêmio Anápolis x Juazeirense, em Goiás

20h30 - Trem-AP x Paysandu, no Amapá

21h30 - Ferroviária-SP x Vasco, em São Paulo

21h30 - São Raimundo-RR x Ceará, em Roraima







3 de março





15h30 - Nova Venêcia-ES x Ferroviário-CE, no Espírito Santo

16h - Castanhal-PA x Vitória-BA, no Pará

19h - União-MT x Atlético-GO, no Mato Grosso

21h30 - Globo FC x Internacional, no Rio Grande do Norte





