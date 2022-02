LEC terá a volta de titulares diante do Athletico

As três vitórias seguidas no início do Campeonato Paranaense dão uma tranquilidade ao Londrina para dois jogos difíceis esta semana. O Tubarão encara o Athletico na quinta-feira (3), no estádio do Café, e no domingo (6) o FC Cascavel, no estádio Olímpico, na reedição da final do Estadual do ano passado.



Após três rodadas, o Alviceleste é o único com 100% de aproveitamento na competição e lidera de forma isolada com nove pontos, graças aos tropeços do FC Cascavel e do Operário, que até então não haviam desperdiçado pontos. O time do Oeste ficou no 0 a 0 contra o Cianorte e agora é o segundo colocado, com sete pontos. Já o Fantasma perdeu em Paranaguá para o Rio Branco (2 a 1) e divide a terceira posição com o Coritiba, ambos com seis pontos.



O LEC aposta em mais uma partida em casa para aumentar a sua vantagem na primeira posição. Até aqui, no Café, o Londrina venceu o Maringá e o São-joseense. "O Athletico é um time que atua completamente diferente dos três que enfrentamos até aqui. Vamos moldando a nossa forma de atuar e que possamos ter um pouco mais de controle de jogo. Respeitamos o adversário, mas vamos em busca da vitória", afirmou o técnico Vinícius Eutrópio.







