LEC vence o Vasco, 'seca' o Remo e fica na Série B

A atmosfera no estádio do Café, com gritos de "eu acredito", foi o prenúncio de um domingo (28) de glória e milagre para o Londrina. Diante de quase 3.500 torcedores confiantes e animados, o Tubarão goleou o Vasco por 3 a 0, com gols de Ricardo Graça, contra, Zeca e Caprini. César ainda defendeu pênalti.

O primeiro tempo deu mostras de que a tarde seria alviceleste. Nos primeiros minutos, Gegê foi derrubado dentro da área e o LEC acusou pênalti. O bandeira sinalizou impedimento e o árbitro chegou a conferir no VAR, mantendo a decisão do companheiro. O Vasco balançou a rede com MT, num bate cabeça da zaga londrinense, porém, o árbitro deu falta favorável do Tubarão.



Daí em diante só deu Londrina. O time encontrou um corredor na lateral direita de ataque e forçou as jogadas nesse setor. Aos 18 minutos o LEC abriu o placar. Elacio deu passe certeiro para Zeca, que foi até a linha de fundo e chutou. A bola resvalou em Ricardo Graça, do Vasco, e foi para o fundo da rede. A arbitragem deu o gol para o atacante do Tubarão. Cinco minutos depois veio o segundo. E foi um golaço. Numa jogada rápida, Zeca encobriu o goleiro e ampliou a vantagem.







