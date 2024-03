Leila Pereira critica acordo do São Paulo com o TJD

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, fez um vídeo pedindo desculpas nove dias após ele ter chamado Abel de 'português de merd*'. O TJD homologou um acordo com o clube em troca de liberar os jogadores de julgamento e punição.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras , se mostrou muito insatisfeita com o acordo feito pelo São Paulo com o Tribunal de Justiça Desportiva.

ACORDO ENTRE SÃO PAULO E TJD





Foi homologado o acordo entre TJD e São Paulo na última terça-feira (12). Ficou decidido que o Tricolor arcará com um prejuízo de cerca de R$ 200 mil. Neste caso, os três dirigentes, os três atletas e o membro da comissão técnica que haviam sido denunciados não serão julgados e punidos.



O presidente Julio Casares, Carlos Belmonte, além do diretor-adjunto Fernando Bracalle Ambrogi, conhecido como Chapecó, foram enquadrados no Artigo 258, Parágrafo 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e poderiam pegar até 180 dias de gancho.



Casares, Belmonte e Chapecó pagarão a multa dos seus próprios bolsos. Já as indenizações de Calleri, Rafinha e Wellington Rato, também citados, serão pagas pelo São Paulo. A equipe ainda arcará com a multa do auxiliar técnico Estéphano Djian, que estava envolvido no caso.