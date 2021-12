Liga das Nações tem grupo da morte com Alemanha, Itália e Inglaterra; veja

Como em 2020/21, a Liga das Nações consiste em três ligas (A, B e C) de 16 seleções e uma quarta (D) com sete. A composição desses grupos foi decidida por promoções e "rebaixamentos" da última edição. O campeão de casa divisão garante vaga direta para a Eurocopa de 2024.

As partidas da Liga das Nações serão disputadas entre junho e setembro de 2022, a fase final acontece só em junho de 2023.

A França é a atual campeã da competição. O time comandado por Didier Deschamps superou a Espanha por 2 a 1 na última edição e ficou com a taça.

Confira como ficou cada grupo:





Liga A

Grupo 1: França, Dinamarca, Croácia e Áustria

Grupo 2: Espanha, Portugal, Suíça e República Tcheca

Grupo 3: Itália, Alemanha, Inglaterra e Hungria

Grupo 4: Bélgica, Holanda, Polônia e País de Gales





Liga B

Grupo 1: Ucrânia, Escócia, Irlanda e Armênia

Grupo 2: Islândia, Rússia, Israel e Albânia

Grupo 3: Bósnia, Finlândia, Romênia e Montenegro

Grupo 4: Suécia, Noruega, Sérvia e Eslovênia





Liga C

Grupo 1: Turquia, Luxemburgo, Lituânia e Ilhas Faroé

Grupo 2: Irlanda do Norte, Grécia, Kosovo e Chipre/Estônia

Grupo 3: Eslováquia, Bielorrússia, Azerbaijão e Cazaquistão/Moldávia

Grupo 4: Bulgária, Macedônia do Norte, Geórgia e Gibraltar





Liga D

Grupo 1: Liechtenstein, Cazaquistão/Moldávia, Andorra e Letônia

Grupo 2: Malta, Chipre/Estônia, San Marino