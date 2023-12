Londrina EC anuncia contratação de Vinícius Silva, lateral-esquerdo

Vinícius Silva, 31, lateral-esquerdo, é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O jogador foi anunciado neste sábado (30), e vem ao Tubarão no Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro da Série C.





Ele começou a carreira no Corinthians, em 2008 e no mesmo ano, foi negociado com o Benfica, de Portugal. Pelo clube português, jogou até 2011 nas categorias de base e retornou para o futebol brasileiro, defendendo o Botafogo.

Pela Estrela Solitária, fez a transição para o profissional, mas teve poucas chances e em 2013, foi para o Cabofriense-RJ. Em 2014, se transferiu para o União Mogi-SP e em 2015, chegou ao Pelotas-RS.





No clube gaúcho, foram duas temporadas e em 2017, foi para o Ypiranga-RS. Na segunda metade do ano, retornou ao Pelotas. Em 2018, atuou pelo São Bernardo-SP.

Em 2019, foi para a Linense-SP e em 2020, chegou à Portuguesa. Pela Lusa, jogou em 2020 e 2021. Na metade final de 2021, foi para o ABC, conquistando o acesso para a Série C.





Em 2022, chegou ao Athletic-MG, passou por Inter de Limeira-SP e Itabirito-MG. Neste ano, regressou ao Athletic-MG e foi peça importante nas boas campanhas no Campeonato Mineiro e na Série D, em que o clube de São José Del Rei-MG atingiu o acesso para a Série C.

VINÍCIUS SILVA, lateral-esquerdo

Nome completo: Vinícius Nascimento da Silva

Data de nascimento: 08/02/1992 (31 anos)

Cidade que nasceu: São Paulo-SP

Altura: 1,82m

Dominância: Canhoto

Instagram: @vinysilva006





Clubes como profissional:

2024: Londrina

2023: Athletic-MG

2022: Itabirito-MG

2022: Inter de Limeira-SP

2022: Athletic-MG

2021: ABC

2021: Portuguesa

2020: Portuguesa

2019: Linense-SP

2018: São Bernardo

2017: Pelotas-RS

2017: Ypiranga-RS

2016: Pelotas-RS

2015: Pelotas-RS

2014: União Mogi-SP

2013: Cabofriense-RJ

2012: Botafogo

2011: Botafogo (base)

2011: Benfica-POR (base)

2010: Benfica-POR (base)

2009: Benfica-POR (base)

2008: Benfica-POR (base)

2008: Corinthians (base)