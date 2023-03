Londrina EC apresenta Alexandre Gallo para a Série B

O Londrina apresentou na tarde desta terça-feira (14) o técnico Alexandre Gallo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador concedeu entrevista coletiva ao lado do auxiliar Valdir Benedito no CT da SM Sports.







Gallo já estava apalavrado com o LEC há alguns dias e foi oficializado após a eliminação do Cianorte nas quartas de final do Paranaense. O treinador vai estrear no comando alviceleste na abertura da Série B, no dia 14 de abril, contra o ABC, no estádio do Café.





Aos 55 anos, o ex-treinador do Santos e Atlético Mineiro agradeceu pela oportunidade e ressaltou o ano importante para o Londrina e também para a sua carreira. CONTINUE LENDO NA FOLHA: