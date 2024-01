Londrina EC bate Cambé por 9 a 0 em jogo-treino

A equipe principal do Londrina recebeu o CAC (Clube Atlético Cambé) em jogo-treino na tarde desta sexta-feira (12), no CT da SM Sports, e venceu por 9 a 0 em preparação para a disputa do Campeonato Paranaense de 2024, que começa na próxima quinta-feira (18). O primeiro jogo do Tubarão será contra o Operário, em Ponta Grossa.





A atividade foi dividida em três tempos, com a primeira etapa de 45 minutos e outros dois tempos com 30 minutos cada. O técnico Emerson Ávila fez uma avaliação positiva do jogo-treino.

“É importante para dar um pouco mais de ritmo aos jogadores e volume de jogo. Estamos completando dez dias de trabalho e, apesar dos trabalhos técnicos-táticos e físicos, é muito importante ter esse caráter de jogo, afinal na semana que vem já valem três pontos”, destacou Ávila.





Durante a atividade, o LEC utilizou os seguintes atletas: goleiros: Neneca e Yvan; laterais: Igor França, Lauan, Thiago Ennes e Vinícius Silva; zagueiros: Arthur Félix, Darlan, Frazan e Samuel Oti; volantes: Marthã, Pedro Cacho, Tamarana e Victor Hugo; meias: Jonas, Kássio, Luiz Gustavo, Rafael Longuine e Weslley; atacantes: Brandão, Calyson, Cirilo, Henrique, Matheus Goiás, Pablo Ruan e Peu.