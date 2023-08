Londrina EC contrata atacante espanhol e busca mais dois reforços

Em situação cada vez mais complicada na Série B, o Londrina tenta uma última cartada de contratações para qualificar o elenco na reta final do Brasileiro. Faltando 13 rodadas para o fim da competição, o Tubarão busca dois atacantes e um meia para tentar escapar do rebaixamento.





O clube vai oficializar no início desta semana a contratação do atacante espanhol Mauro Bravo, 24 anos. O jogador chegou no fim de semana e já iniciou os treinamentos no CT da SM Sports. Revelado pelo Leganés, da Espanha, o atacante estava no futebol do Bahrein. Bravo atuou ainda nos Estados Unidos e Grécia.

Outro que pode acertar com o Tubarão é o atacante William Barbio, ex-Vasco. Aos 30 anos, o jogador está no Ypiranga (RS) e entrou em campo no sábado no empate por 1 a 1 do time gaúcho com o Botafogo (PB). O Ypiranga terminou a fase classificatória da Série C em 13º lugar e não se classificou para a segunda fase. Com isso, o jogador está livre no mercado.





Com passagens ainda por Atlético-GO, Bahia, Chapecoense e Santa Cruz, Barbio disputou 28 jogos nesta temporada e marcou sete gols. O Tubarão ainda busca mais um meia para fechar o ciclo de contratações.





O Londrina já inscreveu 55 jogadores na Série B e, por isso, só pode contratar mais três atletas. O regulamento da competição permite 50 inscrições e mais oito trocas da lista inicial. O LEC já fez cinco trocas e, em razão disso, só pode efetuar mais três mudanças.





