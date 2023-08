Londrina EC leva gol no início, tem empate anulado pelo VAR no fim e perde mais uma partida

O Londrina não merecia, mas perdeu para a Ponte Preta, na noite de sexta-feira (25), por 1 a 0, em Campinas, e deu mais um passo para jogar a Série C no ano que vem. O Tubarão teve mais posse de bola, mais finalizações, escanteios e ainda um gol anulado pelo VAR aos 44 minutos do segundo tempo. Foi a terceira derrota seguida do Alviceleste, que segue na penúltima colocação da Série B, com 19 pontos. Faltando 13 rodadas para o término do Brasileiro, a situação é cada vez mais dramática. O próximo jogo será na sexta-feira (1º) diante do Tombense, no estádio do Café.





O Londrina pregou durante a semana que a partida contra a Ponte Preta era uma decisão. Na prática, este não foi o espírito do time. O Tubarão entrou dormindo em campo e tomou o gol logo aos dois minutos. Após lançamento de Paulo Baya, Maílton aproveitou o vacilo na marcação de Marcos Pedro, invadiu a área e cruzou para o centroavante Eliel balançar a rede de Neneca, entre os zagueiros Gabriel e Rafael Vaz.

Aos oito minutos, Higor Leite saiu machucado e foi substituído por Ariel, que até entrou bem em campo. Com vantagem no placar, a Ponte abdicou de atacar e não incomodou mais. O LEC teve mais posse de bola, mas faltou qualidade na criação. Foram oito finalizações, mas apenas uma no gol.





O LEC seguiu melhor na volta do intervalo e o técnico Eduardo Souza mandou Paulinho Moccelin a campo para a saída do volante Fabrício. O atacante teve boa atuação, o que não acontecia há tempos, e finalizou duas vezes com perigo nos dez minutos iniciais do segundo tempo.