Londrina EC decide demitir Eutrópio após vexame na Copa do Brasil

O Londrina repetiu os vexames de 2017 e 2020 e deu adeus à Copa do Brasil - e sua gorda premiação - logo na primeira fase. Dominado do começo ao fim, o time perdeu por 2 a 0 para o Ceilândia, nesta quarta-feira (2), na cidade-satélite homônima do Distrito Federal.

A queda significou a demissão do técnico Vinícius Eutrópio. O LEC ainda não anunciou oficialmente a mudança, o que deve ser feito nesta quinta (3), mas a reportagem apurou que ele já foi comunicado da decisão e até se despediu dos jogadores no Distrito Federal. É provável que haja dispensas também no elenco.

A competição nacional era a prioridade do clube neste primeiro semestre. Se avançasse à segunda fase, o Londrina garantiria R$ 750 mil de cota.







Nas outras ocasiões recentes em que também foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, o Londrina havia perdido para XV de Piracicaba-SP, em 2020, e Gurupi-TO, em 2017.







