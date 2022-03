Londrina perde para o Ceilândia e dá adeus à Copa no Brasil na primeira fase

O Londrina repetiu os vexames de 2017 e 2020 e deu adeus à Copa do Brasil - e sua gorda premiação - logo na primeira fase. Dominado do começo ao fim, o time perdeu por 2 a 0 para o Ceilândia, nesta quarta-feira (2), na cidade-satélite homônima do Distrito Federal. A queda pode trazer consequências além do aspecto financeiro, já que a competição nacional era a prioridade do clube neste primeiro semestre. Se avançasse à segunda fase, o Londrina garantiria R$ 750 mil de cota.

Nas outras ocasiões recentes em que também foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, o Londrina havia perdido para XV de Piracicaba-SP, em 2020, e Gurupi-TO, em 2017.

Pior do que a desclassicação precoce foi o futebol apresentado pelo Tubarão em Ceilândia. O time foi amplamente dominado pelo adversário, que lidera o Campeonato Brasiliense e disputará a Série D deste ano. Cabralzinho abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo e Gabriel Pedra ampliou aos 19 do segundo.





O LEC volta a campo no domingo (6), quando enfrentará o Cianorte, no Café, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paranaense.







