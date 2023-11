Londrina EC decide manter Fonseca até o fim da Série B

Apesar do rebaixamento já consumado para a Série C, o técnico Roberto Fonseca vai cumprir o seu contrato e dirigir o Londrina nas duas últimas rodadas da Série B. A definição aconteceu após uma reunião na segunda-feira (13) entre o treinador e o gestor Sérgio Malucelli. O LEC encara o Novorizontino, na sexta-feira (17), no estádio do Café, e no dia 25 enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto.





Fonseca foi contratado no início de setembro e estreou na 28ª rodada no confronto com o Ituano. O vínculo é até o final da Série B, mas após a derrota para o Vila Nova por 4 a 1, na última sexta-feira (10), que sacramentou a queda do Alviceleste, o treinador falou em tom de despedida. No entanto, depois da conversa com Malucelli, ficou acordada a sua permanência. O treinador dirigiu o time em nove partidas até aqui, com uma vitória, cinco empates e três derrotas (29,8%).

Publicidade

Publicidade





O Londrina tem interesse na permanência de Fonseca para a próxima temporada. A ideia do clube é que o treinador inicie a temporada e faça todo o planejamento para a disputa do Campeonato Paranaense e da Série C. No entanto, as indefinições entre a SM Sports e a diretoria executiva do clube impedem um acerto neste momento. O treinador tem sondagens para trabalhar no futebol paulista.





Em relação ao elenco atual, o LEC não descarta a saída de alguns jogadores ao longo da semana, sobretudo aqueles que não vão permanecer em 2024. A prioridade será a utilização de jovens atletas nas duas rodadas finais do Brasileiro. Para o jogo contra o Novorizontino, o zagueiro Gabriel está suspenso com o terceiro cartão amarelo.

Publicidade





Salários





O Londrina promete pagar nesta terça-feira (14) um dos salários atrasados para o elenco e comissão técnica. O clube está com dois meses de vencimentos atrasados e no próximo dia 20 vence o mês de outubro. Antes do jogo contra o Vila Nova, os jogadores fizeram uma reunião com a direção e cobraram soluções para a situação. Os atletas até cogitaram não treinar, mas voltaram atrás e as atividades têm sido realizadas de forma normal.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.