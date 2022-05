Londrina EC: Destaques individuais animam para o jogo em Maceió

O Londrina já está em Maceió para a partida de quarta-feira (18) contra o CRB. Depois de voltar a ganhar após cinco jogos, o Tubarão quer engatar uma sequência de resultados positivos para subir na tabela de classificação. O Alviceleste ainda não pontuou fora de casa e acumula três derrotas.

O bom momento individual de alguns jogadores é a esperança do LEC para o confronto no estádio Rei Pelé. Na vitória por 2 a 1 contra o Brusque, nomes como Matheus Nogueira, Douglas Coutinho e Caprini foram decisivos para o triunfo. A derrota no estádio do Café resultou na demissão do técnico Waguinho Dias. O Brusque já acertou a contratação de Luan Carlos, que estava no Caxias (RS).

Depois de errar na derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, Matheus Nogueira teve o respaldo do técnico Adilson Batista e foi mantido entre os titulares. O goleiro se recuperou rapidamente e defendeu um pênalti no sábado, ainda no primeiro tempo, quando o LEC vencia por 1 a 0. Fez ao menos outras duas grandes defesas na partida.





"Grande Nogueira. Hoje fez uma belíssima defesa, nos ajudou e foi importante", comentou Adilson Batista na entrevista coletiva após a partida. Aos 35 anos, Nogueira chegou no início da temporada e foi titular no Paranaense. Na Série B, passou a ser reserva após a contratação de Victor Souza. Mas o novo goleiro sofreu uma lesão no joelho na terceira rodada e Nogueira voltou a ser titular. "É um atleta extremamente concentrado, de personalidade, seguro de suas ações e que passa confiança para o elenco", elogiou Batista.





No ataque, brilhou a dupla Coutinho e Caprini. Com os gols marcados, os dois são os artilheiros do Tubarão na temporada, com cinco gols. Caprini tem sido um dos jogadores mais regulares do time até aqui. Diferente da sua primeira temporada, o atacante passou a ser decisivo em campo. Soma duas assistências também no ano.

Em 2021, Caprini participou de 32 jogos, mas foi titular em apenas 12 e marcou somente dois gols. Com a chegada de Adilson Batista, o atacante passou a atuar do lado direito e tem feito várias funções, inclusive jogando mais atrás e ajudando na armação.





